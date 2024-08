Tätä on luvassa ensimmäisessä Masked Singer Suomi -jaksossa

Avausjaksossa ensimmäiset laulunäytteensä antavat Pesukarhu, Kalakukko, Yö & Päivä, Tikkari, Pellet ja Toukka. Loput hahmoista esittäytyvät ensi viikolla nähtävässä jaksossa.

Kappaleina jaksossa kuullaan muun muassa Apulannan Mato ja CheekinSokka irti. Yksi hahmoista on Benjaminin mielestä ohjelman historian kuumin seksipommi ja Janne Katajan silmäkulmat kostuvat.

Tutustu hahmoihin!

Kalakukko

Onko se kala? Ei! Onko se kukko? Ei! Se on puoliksi kala ja puoliksi kukko – eli savolaisittain Kalakukko! Tämä yksilö on harvinainen, sillä et löydä häntä keittokirjasta etkä eläinmaailmasta kertovista opuksista. Samalla hän on kuitenkin hyvin perinteinen ja omaa vahvat juuret suomalaisessa kulttuuriperinnössä. Masked-lavalla hän on yhtä aikaa kukkona tunkiolla ja kuin kala vedessä.

Pellet

Miksi tulla Masked-lavalle yksin, kun voi tulla myös kaksin? Nämä Pellet eivät sirkustemppuja kaihda ja he ovatkin lähteneet kisaan mukaan kikkaillen – toisella on jalat tukevasti maassa ja toinen on historian ensimmäinen käsillään kävelevä hahmo. Tietävätkö Pellet toinen toistensa henkilöllisyyden vai ovatko he mysteeri myös toisilleen?

Pesukarhu

Vekkuli Pesukarhu hämmästyttää ja kummastuttaa, sillä hänkään ei suoranaisesti ole yksin liikenteessä. Kuka on tuo mystinen ”Kari”, jonka roskapöntöstä pörröhäntä kurkistaa ja kuuluuko laulussa myös hänen äänensä? Kannattaa pitää hyvin kiinni sekä eväistä että arvauksista, sillä tällä keppostelijalla on varmasti takataskussaan ovela suunnitelma niiden varastamisen varalle.

Tikkari

Tikkari on bossladyjen bosslady, asennemimmi, joka on päättänyt tehdä kaiken omalla tyylillään, niin elämässä kuin Maskedissakin. Hän on sellainen hahmo, joka voisi olla yhtä hyvin sanakirjassa kohdassa ”cool” kuin ”hot” eikä hänen tielleen kannata asettua poikkiteloin. Tikkari uskaltaa kulkea omaa polkuaan pää pystyssä, maailmaa syleillen, oli joku hänen tiellään tai ei.

Toukka

Suoraa satukirjan sivuilta kisaan kömpii mukaan juhlia rakastava Toukka! Hänellä on kuusi jalkaa ja ainakin neljä kättä, eikä hänen esityksistään puutu vauhtia ja vaaratilanteita. Hän rakastaa juhlia ja bileiden tuominen Masked-lavalle onkin ollut yksi hänen suurimmista haaveistaan. Jääkö Toukka ikuisesti toukaksi vai kuoriutuuko hänestä matkan varrella perhonen?

Yö ja Päivä

Kaikissa meissä on kaksi puolta, mutta harva tuo niitä yhtä selkeästi esiin kuin Yö ja Päivä. Hänellä on kahdet kauniit kasvot, auringon ja kuun puolella, ja niiden taakse on hyvä piiloutua. Jotta peli ei olisi ihan niin helppoa, ei kukaan voi olla varma siitä, kätkeytyykö tähän hahmoon yhden esiintyjän kaksi eri puolta vai pukeeko puvun vuorotellen kaksi eri henkilöä!