Tässä ovat Masked Singer Suomi -hahmot – lue ensimmäiset paljastukset

Masked Singer Suomi-sarja palaa tänä syksynä ruutuun jo kuudennen kauden jaksoin. Etsivinä jatkavat tutut kasvot eli Maria Veitola, Benjamin Peltonen, Jenni Poikelus ja Janne Kataja.

Juontajana tuttuun tapaan Ile Uusivuori. Kauden kruunaa jouluinen erikoisjakso. Jaksossa hahmot, etsivät ja bodyguardit lyöttäytyvät yhteen Pelastakaa Lasten kanssa auttaakseen vähävaraisia ja syrjäytymisvaarassa olevia lapsia Suomessa.

Joulujaksossa arvuutellaan myös kolmea täysin uutta hahmoa: Lumiukkoa, Poroa ja Joulukuusta.

Uudella kaudella nähdään ainakin 12 uuden hahmon lisäksi yllätysesiintyjiä sekä teemajaksot halloweenin ja Euroviisujen ympäriltä. Hahmojen kanssa duetoivat Erika Vikman, Sara Siipola, Kasmir ja Konsta Hietanen.

Tutustu kauden hahmoihin!

Huisku

Tämä Huisku ei ole mikään tavallinen pölyhuisku vaan varsinainen glamour-olento, joka nauttii huomiosta, kirkkaista valoista ja hulvattomasta meiningistä. Huiskulla on hyvät polvet, suutelutaidot sekä tyylitaju – siinä luulisi olevan pettämätön kombo Maskedissa menestymiseen. Kun mysteerejä täynnä oleva Huisku hulmahtelee paikalle, ei kukaan voi olla huomaamatta häntä ja hurmaantumatta.

Kakka

Uskallan väittää, että tämä on söpöin koskaan näkemäsi kakka. On myös mahdollista, ettet koskaan ennen ole kuullut kakan laulavan näin hienosti! Glitteristä ja kimalluksesta huolimatta, tai nimenomaan niistä johtuen, tätä hahmoa on mahdotonta kohdata keksimättä ainakin neljä erilaista kakkavitsiä, joista vähintään yksi osuu tuulettimeen.

Kalakukko

Onko se kala? Ei! Onko se kukko? Ei! Se on puoliksi kala ja puoliksi kukko – eli savolaisittain Kalakukko! Tämä yksilö on harvinainen, sillä et löydä häntä keittokirjasta etkä eläinmaailmasta kertovista opuksista. Samalla hän on kuitenkin hyvin perinteinen ja omaa vahvat juuret suomalaisessa kulttuuriperinnössä. Masked-lavalla hän on yhtä aikaa kukkona tunkiolla ja kuin kala vedessä.

Luuranko

Arvoituksellinen Luuranko saapastelee lavalle itsevarmoin askelin ja järisyttää taidoillaan etsiviä luita ja ytimiä myöden. Osteoporoosista ei ole tietoakaan, kun hän laittaa bileet pystyyn ja jalalla koreasti. Ihan perinteisestä halloween-luurangosta tässä ei selvästikään ole kyse, sillä hän vakuuttaa tekemisellään tasaisen vakuuttavasti ympäri vuoden.

Minttu

Minttu on söpö, pehmoinen ja halittava kaveri, joka jostain kumman syystä on eksynyt Masked Singeriin. Hän ei ole itsekään aivan varma, miten se tapahtui, mutta on silti valmis valloittamaan maailman kaunosieluisilla esityksillään, yksi biisi kerrallaan. Minttu ei ehkä ole fyysisesti ketterimmästä päästä, mutta hänen äänensä osoittautuu sitäkin notkeammaksi.

Pellet

Miksi tulla Masked-lavalle yksin, kun voi tulla myös kaksin? Nämä Pellet eivät sirkustemppuja kaihda ja he ovatkin lähteneet kisaan mukaan kikkaillen – toisella on jalat tukevasti maassa ja toinen on historian ensimmäinen käsillään kävelevä hahmo. Tietävätkö Pellet toinen toistensa henkilöllisyyden vai ovatko he mysteeri myös toisilleen?

Pesukarhu

Vekkuli Pesukarhu hämmästyttää ja kummastuttaa, sillä hänkään ei suoranaisesti ole yksin liikenteessä. Kuka on tuo mystinen ”Kari”, jonka roskapöntöstä pörröhäntä kurkistaa ja kuuluuko laulussa myös hänen äänensä? Kannattaa pitää hyvin kiinni sekä eväistä että arvauksista, sillä tällä keppostelijalla on varmasti takataskussaan ovela suunnitelma niiden varastamisen varalle.

Raasu

Kaikki tietävät sen lelun, jota on rakastettu ja riepoteltu vuosien ajan. Se on pyörinyt pyykkikoneessa lukuisia kertoja, se on unohtunut ja löytynyt yhtä monta kertaa, sen korva on ommeltu takaisin kiinni ja silmä repsottaa – se on Raasu. Ah, niin rakastettu ja rähjäinen hahmo, jolle on takuulla paikka kaikkien lasten ja lastenmielisten sydämissä, nousee lavalle ja sulattaa sympaattisuudellaan sydämet.

Tikkari

Tikkari on bossladyjen bosslady, asennemimmi, joka on päättänyt tehdä kaiken omalla tyylillään, niin elämässä kuin Maskedissakin. Hän on sellainen hahmo, joka voisi olla yhtä hyvin sanakirjassa kohdassa ”cool” kuin ”hot” eikä hänen tielleen kannata asettua poikkiteloin. Tikkari uskaltaa kulkea omaa polkuaan pää pystyssä, maailmaa syleillen, oli joku hänen tiellään tai ei.

Toukka

Suoraa satukirjan sivuilta kisaan kömpii mukaan juhlia rakastava Toukka! Hänellä on kuusi jalkaa ja ainakin neljä kättä, eikä hänen esityksistään puutu vauhtia ja vaaratilanteita. Hän rakastaa juhlia ja bileiden tuominen Masked-lavalle onkin ollut yksi hänen suurimmista haaveistaan. Jääkö Toukka ikuisesti toukaksi vai kuoriutuuko hänestä matkan varrella perhonen?

Tähkä

Viljapellon korkeimmaksi kasvanut Tähkä on rockasenteella ja huumorintajulla varustettu tapaus, jota ei missään nimessä kannata niittää. Hän herättää kunnioitusta kaikkialla missä kulkee eikä jää näyttävän ulkomuotonsa ansiosta varmasti keneltäkään huomaamatta. Rakkaus suomirockiin on kylvetty Tähkään jo kyntövaiheessa ja nyt koko kansa pääsee nauttimaan sadosta.

Yö ja Päivä

Kaikissa meissä on kaksi puolta, mutta harva tuo niitä yhtä selkeästi esiin kuin Yö ja Päivä. Hänellä on kahdet kauniit kasvot, auringon ja kuun puolella, ja niiden taakse on hyvä piiloutua. Jotta peli ei olisi ihan niin helppoa, ei kukaan voi olla varma siitä, kätkeytyykö tähän hahmoon yhden esiintyjän kaksi eri puolta vai pukeeko puvun vuorotellen kaksi eri henkilöä!