Tässä ovat uudet Masked Singer Suomi -hahmot – ensimmäiset paljastukset julki!

Tutustu kauden hahmoihin:

Kiuas

Kylpyankka

Maajussi

Kesken kylvöpuuhien Masked-lavalle astelee omalaatuinen Maajussi, jonka edesottamukset hämmentävät kerta kerran jälkeen. Muuntautumiskyvyllään ällistyttävä ruutupaita on oikea kameleontti, jonka jäljille pääseminen ei ole ihan helppoa.

Mustekala

Nöpö

Uskomattomalla asenteella ja pikkukoiran itsevarmuudella lavalle asteleva Nöpö on takuulla sähäkin tapaamasi chihuahua. Seurapiirimaailma on tuttua tällä söpöliinille, joka ei kuitenkaan jätä räksyttämättä silloin kun siihen on aihetta. Nöpö kulkee päättäväisesti omaa polkuaan ja nauttii täysin sydämin hetkistään arvausten valokeilassa