Helsingissä järjestetään tänään illalla valoinstallaatio, jossa palestiinalaislasten nimiä heijastetaan Finlandia-talon torneihin.

Valoinstallaatio on osa Amnesty Internationalin ja Pelastakaa Lasten kansainvälistä kampanjaa.

Kampanjan tavoitteena on suojella elossa olevia palestiinalaislapsia ja turvata heidän tulevaisuutensa, Amnesty International kertoo tiedotteessaan. Järjestön mukaan torneihin heijastettavat nimet ovat peräisin kampanjasivustolta, jonne on ladattu 1,2 miljoonan Gazassa ja Länsirannalla elävän lapsen etunimet ja iät.