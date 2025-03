Vetoomuksen allekirjoittajat vaativat Yleltä toimia Israelin sulkemiseksi Euroviisuista

Joukko kansalaisia ja musiikki- ja kulttuurialan ammatilaiset vetoavat Yleen, jotta Israel suljettaisiin pois Euroviisuista.

Yli 10 000 kansalaista ja sadat musiikki- ja kulttuurialan ammattilaiset vetoavat Yleen, että se vaatisi Israelin sulkemista Euroviisujen ulkopuolelle.

Vetoomuksen mukaan on allekirjoittajien arvojen vastaista, että miehityspolitiikkaa harjoittava ja kansanmurhaan syyllistynyt valtio saa näkyvän tilaisuuden parantaa imagoaan Euroviisuissa.

Muun muassa YK on katsonut raportissaan, että Israel on syyllistynyt Gazassa kansanmurhaan vertautuviin tekoihin. Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu on kutsunut raportin löydöksiä valheellisiksi ja absurdeiksi.

Vetoomuksen on käynnistänyt Suomen Palestiina-verkosto Sumud ja se luovutetaan Ylelle tänään kymmeneltä.

Euroviisut järjestetään 13.–17. toukokuuta Baselissa, Sveitsissä.