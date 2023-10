Onko Suomen kehitysapua valunut Hamasille? "Nyt tätä ei voi enää sivuuttaa"

Huomenta Suomessa vierailleet Tytti Tuppurainen (sd.) ja Atte Kaleva (kok.) painottavat, että Israelilla on olemassaolon oikeutus ja Hamasin hyökkäyksessä on kysymys terrorismista. Kalevan mukaan Hamasin kyky tehdä iskuja Israeliin pitää lamauttaa.

Hamasin kannatus palestiinalaisten keskuudessa noussut

Palestinian Centre for Policy and Survey Research -tutkimusorganisaation mukaan Hamasin kannatus palestiinalaisten keskuudessa on noussut kuluvan vuoden aikana. Kalevan mukaan on aukotonta, että Hamasilla on kannatusta tavallisten palestiinalaisten keskuudessa. Tuppurainen muistuttaa, että Hamas ei luitenkaan edusta kaikkia palestiinalaisia.