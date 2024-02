Pakkotyö yleisin ihmiskaupan muoto Suomessa – yli puolet uhreista naisia ja tyttöjä

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään kirjattiin 510 uutta hakemusta vuonna 2023, kertoo maahanmuuttovirasto tiedotteessaan. Luku on hieman edellisvuotta suurempi, jolloin kirjaamisia tuli 478.

– Työntekijän ja työnantajan välillä voi olla velkasuhde, henkilö voidaan uhkailla väkivallalla, karkotuksella tai ilmiannolla viranomaisille. Myös uhrin vapautta voidaan rajoittaa. Yleensä uhria on erehdytetty työsuhteen laadun osalta, kertoo ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän apulaisjohtaja Katri Lyijynen.

Vuodesta 2006 toiminut ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä on ihmiskaupan vastaisen työn asiantuntijaviranomainen. Sen toiminnasta vastaa Joutsenon vastaanottokeskus, joka on osa maahanmuuttovirastoa. Auttamisjärjestelmän tarkoitus on auttaa ihmiskaupan uhreja ja se auttaa yhdenvertaisesti sekä suomalaisia että ulkomaalaisia.