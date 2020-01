Ihmiskaupan uhrien kauhut Suomessa: Pakkoavioliittoja ja kerjäämiseen pakottamista – Maahanmuuttovirasto: hyväksikäytettyjen määrä rajussa kasvussa

229 uudesta asiakkaasta 70 henkilön on arvioitu joutuneen ihmiskauppaan liittyvän hyväksikäytön kohteeksi Suomessa. Tämä on huomattavasti enemmän kuin edellisvuosina, kertoo Maahanmuutovirasto tiedotteessaan.

Pakkotyö yleisintä

Yleisimmin Suomessa hyväksikäytettyjen henkilöiden arvioitiin joutuneen pakkotyöhön. Pakkotyötä on tehty ravintola-alalla, siivousalalla sekä rakennustyömailla. Pakkotyön piirteitä on havaittu myös yksityisten perheiden kotiapulaisena pitämien henkilöiden olosuhteissa sekä maatiloilla tehtävässä työssä.



Myös pakkoavioliittoja järjestetty

Suomessa hyväksikäytetyistä henkilöistä kahdenkymmenen arvioidaan joutuneen pakkoavioliittoon liittyvän ihmiskaupan uhriksi. Luku sisältää tapaukset, joissa avioliitto on solmittu tai sen solmimista on vaadittu Suomessa sekä tapaukset, joissa liitto on alkanut ulkomailla ja jatkunut perheen saavuttua Suomeen.

Usein tapaukset paljastuvat viranomaisen puuttuessa lähisuhdeväkivaltaan. Poliisi, vastaanottokeskukset ja turvakodit ovatkin avainasemassa pakkoavioliiton uhrien tunnistamisessa.

Yhteydenotot kasvussa

Suomessa havaittiin viime vuonna myös kerjäämään pakottamista, rikolliseen toimintaan pakottamista sekä seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää ihmiskauppaa.

Auttamisjärjestelmä on saanut kasvavassa määrin yhteydenottoja henkilöiltä, jotka arvelevat joutuneensa ihmiskaupan tai muunlaisen hyväksikäytön kohteeksi Suomessa.

Osa joutunut hyväksikäytön uhriksi alaikäisenä

Auttamisjärjestelmän palveluiden piirissä oli loppuvuodesta yhteensä 676 henkilöä. Heistä 521 on otettu auttamisjärjestelmään, koska he ovat voineet joutua ihmiskaupan uhriksi. 48 on otettu asiakkaaksi alaikäisenä, tosin huomattavasti suurempi joukko on joutunut hyväksikäytetyksi ollessaan alaikäinen.

Lisäksi palveluiden piirissä on 521 asiakkaan yhteensä 155 alaikäistä lasta.

Asiakasmäärä kaksinkertaistunut

Vuonna 2018 palveluiden piirissä oli 455 henkilöä ja vastaavaan aikaan vuonna 2017 yhteensä 322. Kahdessa vuodessa asiakasmäärä on siis yli kaksinkertaistunut.

Valtaosa asiakkaista on joutunut ihmiskaupan uhriksi Suomen ulkopuolella, mutta on Suomessa edelleen auttamistoimien tarpeessa kokemansa, usein pitkäaikaisen hyväksikäytön vuoksi. Vuosittain ulkomailla hyväksikäytettyjen osuus kaikista asiakkaista on 60 - 70 prosenttia.