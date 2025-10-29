Pakistanin mukaan Taleban-hallinto "haluaa vetää afganistanilaiset tarpeettomaan sotaan".

Pakistanin mukaan sen käymät neuvottelut kestävästä aselevosta äärijärjestö Talebanin johtaman Afganistanin kanssa ovat epäonnistuneet.

Pakistan varoitti ottavansa tarvittavat askeleet kansansa suojelemiseksi.

Pakistanin tiedotusministeri Attaullah Tarar ilmoitti neljä päivää kestäneiden neuvottelujen epäonnistumisesta viestipalvelu X:ssä. Tarar syytti tapahtuneesta Afganistania.

– Valitettavasti afganistanilainen osapuoli ei antanut meille vakuutuksia, poikkesi ydinasiasta ja turvautui syyttelyyn, vastuun välttelyyn ja vilppiin. Dialogi ei täten tuottanut toteutuskelpoista ratkaisua, ministeri sanoi.

Pakistan sanoi, että maa käyttää kaikki keinot terroristien sekä heidän turvapaikkojensa ja tukijoidensa tuhoamiseksi.

Talebanin ja Pakistanin välisiä neuvotteluja käytiin Istanbulissa, jossa välittäjinä toimivat isäntämaa Turkki sekä Qatar.

Pakistanin ja Afganistanin välillä on viime aikoina nähty tuhoisimpia rajaselkkauksia vuosiin. Yhteenotot alkoivat Afganistanin Kabulissa 9. toukokuuta tapahtuneista räjähdyksistä, joista Afganistan syytti Pakistania.