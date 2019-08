WP: Yhdysvallat valmistautuu vähentämään tuhansia sotilaita Afganistanista – tavoitteena saada päätös konfliktille

Tavoitteena on saada päätös Afganistanissa osapuolten välillä jo 18 vuotta riehuneelle veriselle konfliktille. Esimerkiksi viime vuosi oli YK:n mukaan koko Afganistanin konfliktin tuhoisin siviileille. Viime vuonna kuoli noin 3 800 siviiliä ja haavoittui noin 7 000.

Vaikeita kysymyksiä vielä käsiteltävänä



Talebanit eivät ole tähän mennessä suostuneet keskustelemaan Afganistanin presidentin Ashraf Ghanin hallinnon kanssa. Talebanien mielestä Ghanin hallinto on laiton. Viime aikoina äärijärjestön kohdalla on nähty kuitenkin lientymistä ja talebanien edustajat tapasivat vastikään järjestetyissä neuvotteluissa Ghanin edustajia.

Yhdysvaltain edustaja Zalmay Khalilzad on neuvotellut talebanien kanssa jo kuukausia. Washington Postin haastattelemien yhdysvaltalaisviranomaisten mukaan Yhdysvaltojen ja talebanien välinen sopimus voitaisiin saada aikaan ennen Afganistanin presidentinvaaleja, jotka on määrä pitää syyskuussa. Viranomaiset kuitenkin varoittivat, että taleban-johtajat saattavat yrittää viivyttää lopputuloksen saavuttamista ja että käsiteltävänä on vielä vaikeita kysymyksiä.