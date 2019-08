Pakistan häätää Intian lähettilään maasta ja keskeyttää kaupan perivihollisensa kanssa

Pakistan aikoo myös kutsua takaisin oman lähettiläänsä New Delhistä, kertoo maan ulkoministeri Shah Mehmood Qureshi .

"Intiasta tuli alueen miehittäjä"



Kashmirin alue on jaettu Intian ja Pakistanin välillä maiden itsenäistymisen yhteydessä vuonna 1947. Kumpikin osapuoli on kuitenkin vaatinut aluetta omakseen, ja asiasta on erinäisten konfliktien lisäksi sodittu kahdesti.