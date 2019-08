Intia poisti Kashmirin erityisalueen aseman ja toi alueelle kymmeniätuhansia sotilaita

Asetus on estänyt maanomistuksen muilta kuin muslimienemmistöisen Kashmirin asukkailta. Aseman menettämisen on pelätty heikentävän muslimien asemaa alueella.

Kyseessä on suurin muutos, joka alueella on tehty vuosikymmeniin. Hallituksen asetuksen mukaan maa-alue jaetaan kahteen hallinnolliseen alueeseen, jota johdetaan suoraan pääkaupungista New Delhistä käsin.