Intian Kashmirin asukkaat ovat eläneet jo viisi kuukautta ilman nettiä – "Pisin aika koskaan demokraattisessa maassa"

Internet on tällä hetkellä saatavilla vain hallituksen ylläpitämissä maksullisissa "nettikioskeissa". Kioskeissa netin käyttö on sallittua vain tiukan valvonnan alla. Esimerkiksi sosiaalisen median sivuilla vierailu on kielletty, ja nettikioskeissa vierailijoiden on todistettava henkilöllisyytensä ja kerrottava, mitä he aikovat netissä tehdä.