Päiväkodinjohtaja: 90 prosenttia työntekijöistä on lakossa – näin päiväkotiarki nyt toimii

– Näkyyhän se. Ihmiset ovat joutuneet aamulla odottamaan, että onko työntekijöitä tulossa. Sitten on otettu sisään, kun työntekijöitä on tullut.

Lakon piirissä on valtaosa henkilöstöstä, arvioi johtaja. Tämän vuoksi lapsia hoidetaan keskitetysti yhdessä yksikössä.

– Meitä on Luotsissa Katajanokalla nyt kahdeksan kasvatushenkilöstöä. Luotsiin ohjautuvat tänään lapset päiväkodeista, joiden kasvatushenkilöstön määrä on noin sata. Sanoisin, että 90 prosenttia työntekijöistä on lakossa.