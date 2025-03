Tämän takia Ruotsi valitsi KAJ:n – mutta voiko suomenruotsalainen huumori menestyä Euroviisuissa? Asiantuntijat arvioivat

Huumoriyhtye KAJ:n ruotsinkielinen saunakappale poikkeaa huomattavasti siitä, mitä Ruotsilta on totuttu Euroviisuissa näkemään.

Suomenruotsalaisen KAJ-yhtyeen Ruotsissa saama suosio kantoi bändin lauantai-iltana Melodifestivalenin voittoon ja Ruotsin euroviisuedustajaksi asti. Tarttuva saunarallatus Bara bada bastu oli yleisön suosikki ja ylsi myös kansainvälisten raatien pisteissä toiselle sijalle, vain kahden pisteen päähän suurimmasta ennakkosuosikista Måns Zelmerlöwistä.

Taideyliopiston vieraileva tutkija Janne Mäkelä arvioi, että menestystä siivitti erinomaisen ja tarttuvan kappaleen lisäksi se, etteivät muut vaihtoehdot tarjonneet juuri mitään uutta.

– Kyllä siinä oli myös tämä oman kielen käyttö ja iloinen, humoristinen kappale. Juuri tällaisina vaikeina aikoina niillä yleensä tuntuu olevan paljon kysyntää.

Hän pohtii, että vaikutusta saattoi olla myös sillä, että asialla ei ollut ruotsalainen artisti.

– Ehkä sen piti tulla nimenomaan ulkopuolelta, että siihen pystyi tarttumaan häpeilemättä ja ajattelemaan, että tällainen voidaan lähettää ulkomaille.

Suomen Euroviisuklubin puheenjohtaja Jouni Pihkakorpi kertoo KAJ:n ympärille syntyneen ilmiön ansiosta uskoneensa siihen, että yhtye saa yleisöäänet puolelleen. Raatimenestys sen sijaan yllätti hänetkin.

– Esimerkiksi Italia antoi täydet pisteet KAJ:lle, mitä en olisi uskonut, Pihkakorpi toteaa STT:lle.

Pitkästä aikaa ruotsiksi

Ruotsi on lähettänyt Euroviisuihin ruotsinkielisen kappaleen viimeksi vuonna 1998. Seuraavana vuonna säännöt muuttuivat, eikä viisuissa ole sen jälkeen ollut pakko kilpailla maan virallisella kielellä. Eikä Ruotsi niin ole tehnytkään – ennen kuin nyt.

Ruotsi tunnetaankin tänä päivänä viisumaana, joka lähettää kilpailuun englanninkielistä, hyvin tuotettua ja tyylikästä, mutta toisaalta myös geneeristä ja varsin samasta muotista tehtyä popmusiikkia. Tämä kaava on yleensä taannut aseman raatien suosikkina ja sijoituksen Euroviisujen kärkijoukossa, mutta on toisaalta tuonut Ruotsille myös kritiikkiä ennalta-arvattavuudesta ja tylsistä valinnoista.

Suomenruotsalainen, Vöyrin murteella laulettu huumorimusiikki on huomattava poikkeus viime vuosiin. Voiko tulos muuttaa Melodifestivalenia jatkossa?

Pihkakorpi ajattelee, että jo KAJ:n valinta kilpailijaksi kertoo siitä, että Melodifestivalenissa on haluttu hakea jotain uutta.

– Se ei ole pelkästään satunnainen tapahtuma ja arvan valitsema esiintyjä, vaan kyllä sillä tarkoitus oli, että KAJ oli siellä.

Mäkelä arvioi, että varsinkin jos KAJ pärjää Euroviisuissa hyvin, Ruotsi saattaa tarttua samantyyppiseen mahdollisuuteen jatkossakin.

– Kyllähän oman kielen käyttö on viimeisen kymmenen vuoden aikana osoittautunut ihan voittavaksikin reseptiksi Euroviisuissa.

"Eurooppa tarvitsee tällä hetkellä tällaista"

Bara bada bastun teksti on täynnä ruotsalaisten tuntemia suomikliseitä lämpöpattereista tutusta "ei saa peittää" -fraasista Arja Saijonmaahan. Mutta miten ruotsalaisille suunnattu huumori mahtaa toimia muille eurooppalaisille, kun Euroviisut kisataan toukokuussa Sveitsin Baselissa?

Mäkelä arvioi, ettei sanoituksilla loppujen lopuksi ole viisufinaalissa kovin suurta merkitystä.

– Eiväthän ihmiset niitä sanoituksia ymmärrä. Mutta he pystyvät tarttumaan johonkin elementtiin, on se sitten visuaalinen tai esityksellinen tai jotain muuta. Tässä se voisi olla esimerkiksi tällainen rallatuselementti, jossa on lorumaista henkeä ja sanoja, joihin pystyy tarttumaan vaikka ei ymmärtäisi niistä yhtään mitään, Mäkelä sanoo.

Hän toteaa, että sauna on kansainvälisestikin tunnettu asia, joten saunahuumorille voi löytyä laajempaakin tarttumapintaa.

Mäkelä uskoo, että KAJ:lla on mahdollisuudet yltää Euroviisujen kärkisijoille.

Pihkakorpi arvioi, että yhtye menee "totta kai" viisufinaaliin. Tähän mennessä julkaistujen kappaleiden perusteella hän uskoo sen sijoittuvan kymmenen parhaan joukkoon – Erika Vikmanin ohella.

– KAJ:lle voisin varovasti hiljaa veikata jopa voittoa Euroviisuissa. Ehkä Eurooppa tarvitsee tällä hetkellä tällaista hyvin tehtyä huumoria.