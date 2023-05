Paikallista sopimista puidaan nyt Säätytalolla – työntekijäpuoli lataa yhä toivonsa perussuomalaisiin

Hallitusneuvotteluiden työmarkkinapöydässä on tällä viikolla edetty paikallisen sopimisen puimiseen.

Yksi keskeisimmistä esillä olevista asioista on paikallisen sopimisen ulottaminen järjestäytymättömiin eli työnantajajärjestöön kuulumattomiin yrityksiin.

Tällä hetkellä paikallista sopimista on rajoitettu järjestäytymättömissä yrityksissä. Jos valtakunnallisessa työehtosopimuksissa on annettu mahdollisuus sopia paikallisesti esimerkiksi työaikoihin liittyvistä asioista, lain mukaan se on kiellettyä järjestäytymättömissä, yleissitovaa työehtosopimusta noudattavissa yrityksissä.