47-vuotias suomalaismies kimpaantui, kun ei saanut rahaa lainaksi tuk tuk -kyytiä varten ja puukotti kahta henkilöä.

Kambodzhalainen media Khmer Times kertoo, että 47-vuotias suomalaismies riehui lauantaina teräaseiden kanssa maan pääkaupungissa Phnom Penhissä ja haavoitti kahta ihmistä.

Teon syynä näyttää olleen tuk-tukin kyydin maksamatta jättäminen, minkä vuoksi epäilty hyökkäsi majoituksen vastaanottovirkailijan kimppuun, joka kieltäytyi lainaamasta hänelle rahaa kyydin maksamiseen. Videomateriaalilla näkyy, miten suomalaismies heiluttelee teräaseitaan ennen kuin tarttuu naista kaulasta ja hyökkää tämän kimppuun. Videolla mies näyttää iskevän myös tilanteeseen puuttunutta paikallista miestä.

Mies hyökkäsi myös turvamiesten kimppuun, jotka menivät väliin estääkseen hänen hyökkäyksensä.

Mies pidätettiin väkivallantekojen jälkeen. Hän on lehden mukaan paikallisen poliisin hallussa.

Myös pidätyksestä on videomateriaalia, jossa miestä talutetaan poliisiautoon pelkkiin, hieman vyötäröltä laskeutuneisiin shortseihin pukeutuneena. Videon mukaan miehellä oli aseinaan kaksi erilaista teräasetta.