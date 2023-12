Paavi antoi periksi: Jumala toivottaa homoparit tervetulleiksi – yhdellä ehdolla

Asiakirjassa kerrotaan, että pappien pitäisi tästä lähtien saada päättää tapauskohtaisesti, siunaavatko he myös homopareja, mikä ei tähän mennessä ole ollut mahdollista.

Uusi linjaus on yllättävä, sillä katolinen kirkko tunnetaan konservatiivisesta ideologiastaan. Erityisesti suhtautuminen homoseksuaalisuuteen on jakanut katolista kirkkoa uudistajiin ja vanhoillisiin. Tähän saakka Paavi Fransiscus on tukenut vankasti kirkon näkemystä, jonka mukaan avioliiton tulee olla miehen ja naisen välinen.