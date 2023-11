Paavi Franciscus perui yllättäen esiintymisensä: "En voi hyvin"

Vatikaanin tiedottaja Matteo Brunin mukaan paavi Franciscus on hieman flunssainen ja hänellä on pitkä audienssipäivä.

Paavi Franciscus on kärsinyt erinäisistä terveyshuolista viime aikoina. Viime kesäkuussa paavi joutui tyräleikkaukseen, josta hän on toipunut Vatikaanin mukaan hyvin. Viime huhtikuussa Paavi sairastui keuhkoputkentulehdukseen, jonka seurauksena hän jätti osallistumatta Via Crucis -ristisaattoon Rooman Colosseumilla. Kyse oli ensimmäisestä kerrasta, kun paavi jätti väliin vuosittaisen tapahtuman kymmenvuotisen uransa aikana.