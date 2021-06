Joe Biden joutui oman kirkkonsa epäsuosioon – piispat ajavat ehtoolliskieltoa

– Se on yksityisasia, enkä usko sen tapahtuvan, Biden totesi Valkoisen talon lehdistötilaisuudessa.

Katolisen kirkon abortin vastainen kanta ja demokraattipuolueen politiikan välinen ristiriita on vaatinut Bidenilta tarkkaa tasapainoilua julkisuudessa abortista puhuttaessa. Biden on sanonut vastustavansa henkilökohtaisesti aborttia uskonnollisista syistä, mutta on kieltäytynyt ulottamasta tätä politiikkaansa.