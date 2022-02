Naisleijonat nousi vaikeuksista olympiamitalille – tästä pitää olla huolissaan: "Siinä on iso mietinnän paikka"

– Sitten kun pitivät kiinni siitä enemmän kiekkokontrolliin nojaavasta pelitavasta, niin se on iso juttu. Se on tavallaan olympiaolosuhteissa ajettu sisään ja siitä on hyvä jatkaa. Oikein isossa kuvassa pitäisi alkaa vähän sitä samantyylistä lätkää pelaamaan tytöissä puhumattakaan Naisten liigan otteluissa ja kaikissa eri ikäluokan maajoukkueissa.

– Kanada ja Yhdysvallat saavat siitä yhdessäolosta, leirittämisestä ja Kanada etenkin harrastajien massamäärästä. Yhdysvalloilla on ihan kohtuullisesti harrastajia. Sitten kun he yhdessä leireilevät, niin se on tehnyt radikaalin eron verrattuna siihen, että vaikka meillä on puoliammattilaisia, niin he ovat siellä täällä hyvin erilaisissa olosuhteissa, Sihvonen sanoo.