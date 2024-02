Päävalmentaja odottaa Suomen hiihtotähdiltä kovaa temppua Salpausselällä – "Uskon, että tulee tulosta"

Pasanen saa kolmen hiihtopäivän rupeamaan parhaat suomalaisvoimat, ja menestykseen on hyvät mahdollisuudet joka lajissa.

– Parhaat paikalla ja kaikki terveinä. Odotan hyvää tulosta, sillä Lahden kisojen ohjelmassa on meille hyvät lajit, Pasanen ennakoi viikonlopun maailmancupia.

– Pariviesti perinteisellä on meille varmasti hyvä laji. Saamme sekä miehissä että naisissa kilpailuun jopa kaksi hyvää joukkuetta, Pasanen perkaa ohjelmaa.

– Ja menestystä ajatellen suomalaiset päälajit ovat 20 kilometrin väliaikalähdöt. Sillä matkalla meillä on mahdollisuus taistella sekä miesten että naisten kilpailun kärkisijoista.

Anttolan tilaisuus onnistua

– Hän oli Suomen cupissa tosi hyvä molempina päivinä. Uskon, että hän on nyt kauden ylivoimaisesti parhaassa kunnossaan, joten meillä on kaksi kovaa hiihtäjää naisten 20 kilometrille.

– Nikon terveysongelmat ovat ohi, joten hän on loppukautta kohti talven selvästi parhaassa kunnossaan. Toivottavasti hän saisi tälle talvelle onnistumisen myös kansainvälisellä tasolla.

Niskanen viihtyy Lahdessa

Olympiavoittaja Iivo Niskasen kausi on ollut repaleinen terveysongelmien takia. Hän on kilpaillut maailmancupissa säästeliäästi, eikä menestys ole ollut kotimaan kisoissa entisen veroinen, mutta hän on totuttanut suomalaisen yleisön menestykseen Rukan ja Lahden maailmancupeissa.