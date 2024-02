Ruotsalaiskomeetta sivuun Lahdesta – tässä on sinikeltaisten ryhmä

Anger on SVT:n mukaan sairaana, eikä siksi ole mukana Ruotsin ryhmässä. Hänen tilalleen joukkueeseen on valittu Anton Persson.

Edvin Anger on lyönyt lopullisesti läpi maaimancuptasolla tällä kaudella. Hän on sijoittunut toiseksi kaksi kertaa vapaan sprinteissä, ja ruotsalainen on sprintticupissa peräti kuudentena.