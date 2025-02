Jasmi Joensuun tolkuton ylivoima muistutti uudesta todellisuudesta – "Nyt se on realismia"

Parhaillaan käytävien Vantaan SM-hiihtojen jälkeen kisataan tulevana viikonloppuna Ruotsin Falunissa viimeinen maailmancupin kisaviikonloppu ennen maailmanmestaruuskilpailujen käynnistymistä.

Helmikuun 18. päivä julkaistavan MM-joukkueen kokonaistilaa Suomen hiihtomaajoukkueen päävalmentaja Teemu Pasanen kuvailee talven sairastelut huomioiden kohtuullisen hyväksi.

Niskasten sisarusten lisäksi katseet ovat jo hyvän tovin kääntyneet Jasmi Joensuun suuntaan. Maailmancupin sprintticupia johtavan hiihtäjän uusi, korkeampi perustaso on muuttanut myös näkymää MM-kisojen suhteen.

– Kausi on mennyt (Joensuulla) todella hyvin, tulosta on syntynyt tasaisesti. Kyllä sinne lähdetään varmasti ihan niistä kärkisijoista taistelemaan. Nyt se on realismia, kun hän on osoittanut pystyvänsä olemaan siellä jo useampaan kertaan, Pasanen sanoi lauantaina MTV Urheilulle.

MM-kisat käynnistyvät keskiviikkona 26.2. Jo seuraavana päivänä on ohjelmassa Joensuun kisojen päätapahtuma, vapaan hiihtotavan sprintti. Pasasen mukaan hiihtäjän nykyvireen taustalla on esimerkiksi ominaisuuksien kehittymistä.

– Samalla, kun rupeaa tulemaan tulosta, itseluottamusta löytyy myös lisää. Se on tärkeää esimerkiksi sprintin erävaiheessa, jotta voi luottaa omiin vahvuuksiin ja tehdä ratkaisuja. Jasmin loppusuoran kyvyt ovat myös parantuneet hiukan. Sitä kautta ne sijat alkavat napsua vähän paremmiksi. Kokonaisuus muodostuu tietenkin monesta asiasta.

Joensuun iskukykyä kuvastaa lauantain SM-sprintti, jonka hän voitti kahdeksan sekunnin erolla kilpailun kakkoseen nähden. Massiivinen voittomarginaali kansallisessa kisassa muistuttaa Joensuun kilpailevan tällä hetkellä erityisesti maailman ehdottomia kärkihiihtäjiä vastaan.

Joensuun odotetaan taistelevan mitalista myös pariviestissä Kerttu Niskasen kanssa, jonka pääpäivä arvokisoissa on 4.3. Tuolloin ohjelmassa on miesten ja naisten perinteisen hiihtotavan kymmenen kilometriä.

– Normaalimatkoilla Kerttu on ollut todella hyvä tällä kaudella, ja Krista (Pärmäkoski) on varmaan tulossa kärkipäähän. Miesten puolella taas Iivolla (Niskanen) on ollut koko ajan hyvä kausi, ja hän on pystynyt olemaan perinteisellä kärjessä koko ajan. Perinteisen kympille on hänen kohdallaan varmasti hyvät odotukset.

– Odotan samalla joukkueemme olevan niin hyvä, että molemmissa viesteissä ja pariviesteissä ainakin taistelemme mitaleista, Pasanen päätti.