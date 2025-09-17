Bayern München aloitti maalitehtailun Chelseaa vastaan pelattavassa Mestarien liiga -ottelussa erikoisen tapahtumasarjan päätteeksi.

Kaikki sai alkunsa, kun Bayern sai vapaapotkun lupaavalta etäisyydeltä. Joshua Kimmich yritti pelata vapaapotkun lyhyenä vasempaan laitaan, mutta pallo osui ottelun päätuomariin Jose Maria Sancheziin.

Vapaapotkun uusimisen sijasta pallo jatkui erotuomarnpallolla ja Kimmich pelasi tällä kertaa pallon nopeasti oikealle laidella Michael Oliselle. Ranskalaistähden keskitys yllätti Chelsea-puolustuksen ja pallo kimposi Trevor Chalobahin jalasta omiin.

Katso tilanne pääkuvan videolta.

Bayern tuplasi johtonsa vain muutamia minuutteja myöhemmin, kun Harry Kane upotti pallon rangaistuspotkusta alakulmaan.

Chelsea kavensi kuitenkin nopeasti terävän vastahyökkäyksen jälkeen. Cole Palmer ja Malo Gusto juonivat, ja Palmer iski pallon rysään.

2:21 Chelsea iskee vauhdilla vastaan – Cole Palmerilta kylmänviileä viimeistely