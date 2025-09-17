Liverpool aloitti Mestarien liiga -kautensa räväkästi iskemällä heti kaksi maalia Atletico Madridin verkkoon.
Ensimmäinen osuma syntyi onnekkaalla tavalla. Mohamed Salahin vapaapotku osui Andy Robertsoniin, josta peliväline kimposi Atleticon verkkoon. Ottelua oli ehdittyä pelata vain reilut kolme minuuttia.
Kaksi minuuttia myöhemmin Liverpool iski jälleen. Tällä kertaa Salah sai itse sijoittaa pallon alakulmaan, kun pelikellossa oli vain reilut viisi minuuttia.
