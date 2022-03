Päätös neljännestä koronarokotuksesta huomenna: ”Valmistaudutaan siihen, että suurimmassa riskissä oleville voidaan antaa lisäannoksia”

Mitä jos olen sairastanut koronavirusinfektion? Nohynekin mukaan sairastettu koronavirustauti voidaan laskea yhdeksi koronarokoteannokseksi. Jos siis on saanut kaksi rokotetta ja sairastanut yhden koronan, se vastaa kolmea rokoteannosta. Tällä hetkellä suositus on kolme koronarokoteannosta eli siinä tapauksessa, että ihminen on sairastanut yhden koronavirustaudin, kolmatta rokotetta ei suositella.