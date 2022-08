Aki Lindén Uutisextrassa pääministerin bilevideoista: Minäkin olen ollut nuori ja bilettänyt paljon – mutta silloin ei ole ollut somea

Aki Lindénin mukaan yksityisten videoiden vuotaminen julkkisuuteen kertoo siitä, että pääministerin liepeillä on ollut ”ei toivottua siipijengiä” mukana.

– Varmasti joku henkilö on hakenut itselleen julkisuutta näillä videoilla. On ehkä jopa suunnitelmallisesti ja tietoisesti kuvattu ja siiten tyrkyttäydytty etualalle niissä kuvissa.

Pettikö pääministerin harkintakyky, kun hän oli tekemisissä ihmisten kanssa, joista ei voi mennä takuuseen?

– Minä en ole tuota mieltä. on se hirveän vaikeaa suomalaisessa luottamusyhteiskunnassa ajatella pahaa lähtökohtaisesti jokaisesta ihmisestä. Minä olen ollut nuori ja minä olen bilettänyt paljon. Mutta silloin ei ollut somea.

– Minusta tämä ei ole millään lailla tuomittavaa, jos reippaasti on tanssittu ja musiikki on ollut hektistä. Sillä tavallahan ihmiset elävät kun he niin sanotusti irrottelevat. Mutta ei sitä kuulu lähteä leivittämään tuolla sosiaalisessa mediassa.