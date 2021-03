Päätoimittajan kommentti: Potkut eduskunnan turvallisuusjohtajalle – tyly, tarpeeton ja kaikille haitallinen päätös

Koko jupakka sai alkunsa tammikuun puolivälin tienoilla, kun julkisuuteen tuli tieto, että kansanedustajaa on pahoinpidelty Helsingin keskustassa.

Ilmeni, että kansanedustaja on entinen pääministeri Juha Sipilä (kesk). Sipilän itsensä mukaan häntä oli lyöty nyrkillä, eduskunnan turvallisuusjohtaja Jukka Savola luonnehti tapahtunutta tönäisyksi.

Niin tai näin, tilanne oli inhottava ja Sipilän kannalta epäilemättä hyvin uhkaava. Väkivaltaa käytettiin, ja hyökkääjän motiivi oli ilmeisesti poliittinen, mikä tekee tapauksesta vieläkin vakavamman. Epäilty pahoinpitely on tällä hetkellä syyteharkinnassa.

Video oli tarpeen julkistaa

Poliitikkoon kohdistunut väkivallanteko on yhteiskunnallisesti merkittävä asia, ja on erittäin tärkeää, että Sipilä tuli asian kanssa julkisuuteen. Väkivallalle, poliittisesta puhumattakaan, on oltava nollatoleranssi.