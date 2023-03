Päätoimittajan kommentti: Pääministeri haussa Suomelle – MTV:n vaalitentti tarjoaa ratkaisun avaimia sekä kolmelle puheenjohtajalle että äänestäjille

Asetelma tuskin voisi olla herkullisempi, kun rivissä ovat vasemmistolainen istuva pääministeri ja kaksi porvarillista haastajaa oppositiosta. Kannatusmittauksissa puolueet ovat lähes tasoissa, olkoonkin, että kokoomuksella on etulyöntiasema.

Tiistaina päättynyt ennakkoäänestys on ollut ennätyksellisen vilkasta, lähes 40 prosenttia kaikista Suomessa asuvista äänioikeutetuista on jo äänestänyt. Mutta toinen mokoma on vielä äänestämättä (ottaen huomioon, että kaikki eivät äänestä), mikä tarkoittaa, että monessa vaalipiirissä viimeiset ratkaisevat kansanedustajanpaikat ovat vielä jakamatta.