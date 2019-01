Päätä itse: Onko kuvan hauki mörkö vai örkki? Jättiläisen saalistanut Ari paljastaa, minkälaisia jytkäleitä Pihlajavedestä on aiemmin kalastettu – "Vielä uskaltaa uida!"

Jättiläishauki ei ole ainoa isohko kala, joka on kiskottu ylös Saimaan Pihlajavedestä. Levänen kertoo, että vesistö on hänen kokemuksensa mukaan runsaskalainen.

– Minulla on ollut mökki järven rannalla 14 vuotta ja voin sanoa, että on kyllä erityisen kalaisa. Pihlajavesi on tunnettu ja hyvä kalavesi, lisäksi täällä on myös norppia, jonka vuoksi verkkokalastus on kielletty huhtikuun puolestavälistä kesäkuun viimeiseen päivään.