Ari nosti jättiläishauen jäisestä järvestä: "Ihan valehtelematta ihmisen pää mahtuisi kevyesti sen suuhun" – kuvat kertovat enemmän kuin tuhat sanaa tästä möröstä

– Jäähän tehtyyn aukkoon tuli verkon mukana selällään hauki maha taivasta kohti. Aluksi se näytti norpalta, koska avanto oli puolimetrinen, eikä sieltä näkynyt muuta kuin maha. Sitten tajusin nopeasti, että haukihan se on, kun kala hieman liikahteli.

Ammottava kita

Ruokaresepti jo kielen päällä

Hauki vedettiin fileeksi ja myöhemmin siitä on tarkoitus tehdä haukipullia tai -pihvejä.

– Kala jaettiin kahteen mieheen ja myöhemmin se on tarkoitus jauhaa myllyllä, laittaa sekaan vähän pekonia, korppujauhoja ja mausteita ja sitten syödä pihveinä tai lihapullina. En ole aiemmin lihapullia tehnyt hauesta tehnyt, mutta nyt on pakko, koska lihaa on niin paljon, Levänen suunnittelee.