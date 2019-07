Päät yhdessä syntyneet kaksivuotiaat kaksoset onnistuttiin erottamaan toisistaan – leikkaukset veivät yli 50 tuntia

Nyt kaksosia hoitaneesta sairaalasta on kantautunut hyviä uutisia: Haastavat, yhteensä 50 tuntia kestäneet erottamisleikkaukset ovat onnistuneet Lontoossa Great Ormond Street -sairaalassa.

Sairaala on julkaissut runsaasti videoita haastaviin leikkauksiin liittyen.

– He olivat hyvin kauniita ja heillä oli kauniit hiukset ja valkoinen iho. En edes ajatellut silloin sitä, että he olivat kiinni toisissaan. He ovat Jumalan antamia, Bibi sanoo.