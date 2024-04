Pääministeri Orpo Ylellä: Lakkolait eivät voimaan vappuna – tyrmää myös Purran ehdotuksen eläkeiän nostosta

Orpo sanoi, että vappu on symbolinen asia ja lain voimaansaattaminen silloin voisi olla turha provokaatio.

Hän lisäsi, että lain voimaantuloaikaa harkitaan sen jälkeen, kun eduskunta on saanut asian käsiteltyä.

Orpo kuitenkin korosti sitä, että lain tarpeellisuus on hallituksen piirissä nähty ja uudistukset otetaan voimaan, kun valmista on.

Eläköitymisikään ei puututa

Orpo vahvisti myös, ettei eläköitymisikään tulla nyt puuttumaan.



Orpo sanoi, että ihmiset pitää saada olemaan pidempään töissä, mutta heitä pitää kannustaa siihen ja siinä yksi keskeinen elementti on verotus.



Hänen mukaansa nykyinen eläkejärjestelmä, joka määrää automaattisesti vanhuuseläkeiän, on toiminut hyvin.



Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) sanoi eilen Iltalehden haastattelussa, että hänen mielestään eläkeiän nostaminen on jatkossa välttämätöntä