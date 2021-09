Pääministeri Marin puolusti suorassa lähetyksessä hallituksensa työllisyystoimia – selitti myös katoamistaan Säätytalolta

Marin uskoo ilmastotoimiin

Ilmastopaneeli on arvioimassa ensi keväänä hallituksen toimien riittävyyttä. Marin kuitenkin uskoo, että nyt tehdyt päätökset ovat riittäviä.

– Itse uskon, että toimet, josta päätimme tulevat riittämään. Meillä oli noin 11 megatonnin päästövähennyskuilu täytettävänä ja saimme saavutettua tämän ja päällekin eli 14–15 megatonnia. Toki tässä on vielä työtä tehtävänä, esimerkiksi moni lainvalmisteluhanke on kesken. Näitä jatketaan, että toimenpiteet purevat, Marin sanoi.

Marin poistui neuvotteluista

Vihreät ja keskusta jatkoivat neuvottelua pienryhmissä. Vihreissä Marinin liikettä on tulkittu siten, että SDP ei välitä niin paljoa ilmastotoimista. Marin kiisti jyrkästi väitteen.

– Tämä tulkinta on väärä. Olimme tuossa vaiheessa jo kuusi päivää keskustelleet viisikon kanssa ja etenemistä ei mielestäni ollut tapahtunut, joten ajattelin niin, että on hyvä, että kaksi puoluetta, jolla on hyvin vastakkaiset näkemykset, keskustelevat keskenään, Marin selvitti.