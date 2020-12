Pääministeri Marin kommentoi KRP:n tutkimaa rikosta Twitterissä: "Pysäyttävä ja vakava"

Rikosepäily liittyy äärioikeistoverkostoon ja jutussa on useita epäiltyjä.

– KRP:n tutkinnan kohteena oleva rikosepäily on pysäyttävä ja vakava. Voimaa ja jaksamista Maria Ohisalo ja Raija Toiviainen.

Keskusrikospoliisi on tutkinut tapausta syksystä asti. Rikosnimikkeitä ja epäiltyjä on useita ja MTV:n tietojen mukaan yksi epäillyistä on Helsingin poliisilaitoksen ylikonstaapeli.