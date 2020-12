KRP:n päällikkö Lardot: Äärioikeistoverkostoon liittyvä rikosepäily on huolestuttava – ryhmän jäljille päästiin toisen rikostutkinnan avulla

– Meillä on tutkinnassa rikoskokonaisuus, joka liittyy äärioikeistolaisuuteen. Siinä me tutkimme muun muassa ampuma-aserikoksia ja vastaavia. Mukana on myös törkeä henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu, Lardot kertoo.