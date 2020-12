MTV Uutisten tiedot: Ohisalon ja Toiviaisen nimet ilmi äärioikeistokeskusteluissa – "Kun nämä ovat tulleet esille, on alkanut kova selvitystyö"

Aiemmin on kerrottu, että vakavan rikoksen kohteina olisivat olleet valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen ja sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.). Poliisi on kuitenkin myöhemmin kertonut, ettei kumpaankaan olisi kohdistunut konkreettista uhkaa.

– Kolme eri tutkintakokonaisuutta voi kuulostaa sekavalta, mutta käytännössä kyse on äärioikeistoverkostosta ja siihen liittyvän kokonaisuuden tutkinnasta, Pekka Lehtinen valottaa.

Rikostoimittajan mukaan verkosto on koostunut samanmielisistä ihmisistä, jotka ovat jakaneet ajatuksiaan ja levittäneet aatettaan.

– Meidän tietojemme mukaan poliisi käy tällä hetkellä läpi erittäin laajaa aineistoa. Siellä on erilaisia viestejä, kuten Whatsapp-viestejä, tekstiviestejä ja todennäköisesti Signal-sovelluksen viestejä, joita yritetään todennäköisesti purkaa.

Valtava määrä aineistoa purettavana

Viranomaiset ovat saaneet lisätietoja verkoston toiminnasta myös laitetakavarikoiden kautta. Kaiken aineiston läpikäynti on rikostoimittaja Pekka Lehtisen mukaan edelleen pahasti kesken.

– On selvää, että siinä vaiheessa, kun nämä nimet ovat tulleet esille, on alkanut kova selvitystyö. Pohjalla on kuitenkin edelleen Pekka Katajan murhan yritys, johon kytkeytyy julkisuudessakin kiertänyt äärioikeistonimi.