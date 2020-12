Rikostoimittajan kommentti: Tästä on kyse KRP:n tutkimassa vakavassa äärioikeistoon kohdistuvassa rikosepäilyssä

Kuten tyypillistä nykyaikana on, niin viranomaiset eivät halua puhua asiasta nimillään tai ilman. Useista lähteistä lopulta selvisi, että tällainen äärioikeistoon kohdistuva laaja tutkinta on menossa. Se oli lähtenyt liikkeelle sen jälkeen, kun perussuomalaisten vaalipäällikköön Pekka Katajaan oli kohdistunut murhayritys. Katajan jutun tutkinnassa on paljastunut asioita, joilla on pintaa myös tänään uutisoituihin tutkintoihin.