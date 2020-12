KRP tutkii äärioikeistoon liittyvää vakavaa rikosepäilyä, jonka kohteena olivat mahdollisesti valtakunnansyyttäjä ja sisäministeri – yksi epäillyistä poliisi

MTV Uutisten tietojen mukaan tutkinnassa on ollut jonkinlainen lista, jossa on ollut nimiä maan poliittiselta- ja virkamieshuipulta.

Epäiltyjä jutussa on useita ja myös rikosnimikkeitä on useita. Syyttäjä toimii jutussa tutkinnanjohtajana, koska yksi epäillyistä on Helsingin poliisilaitoksen ylikonstaapeli. Hänet on pidätetty virasta.