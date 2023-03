Pääkaupunkiseudun junaliikenteessä syytä varautua ruuhkaan, työmatkaliikenteessä ei ruuhkaa – MTV seuraa bussilakkoa

Keskiviikkoyönä kello 3 alkanut lakko vaikuttaa monen suomalaisen kaupungin liikenteeseen. Lakon on tarkoitus päättyä 10. maaliskuuta kello kolmen aikaan aamuyöllä.

VR:n operaatiokeskuksen mukaan junamatkustajia on ollut aamun junavuoroissa normaalimäärät, eikä VR:n ole tarvinnut tuoda lisäkalustoa raiteille linja-autoalan lakosta huolimatta.

Metroliikenne on niin ikään alkanut Helsingin seudulla ilman matkustajaruuhkia, kerrottiin Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenteen metron liikenteenohjauksesta.

Helsingin tieliikennekeskuksen mukaan liikenne on pääkaupunkiseudulla normaalin arkipäiväaamun määrissä.



Tampereen tieliikennekeskuksesta kerrottiin, että myöskään siellä ei liikenne ole vilkasta vaan yllättävänkin rauhallista.



Turun tieliikennekeskus ei ole sekään havainnut aamuliikenteessä henkilöautojen määrän tuntuvaa kasvua.



Liikenteen sujuvuutta on auttanut osaltaan se, että ajokeli on laajalti hyvä ja pääteiden pinnat kuivat.