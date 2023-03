Suomen maavoimien komentaja teki vierailun Ukrainaan – kommentoi MTV:lle matkansa oivalluksia

Suomen maavoimien komentaja, kenraaliluutnantti Pasi Välimäki, on tehnyt työvierailun Ukrainaan, kertoo Maavoimat. Nelipäivänen vierailu toteutettiin kuluneella viikolla keskiviikosta lauantaihin. Vierailu tapahtui Ukrainan maavoimien komentajan, kenraalieversti Oleksandr Syrskyin kutsusta. Maavoimat kertoo, että työvierailunsa aikana kenraaliluutnantti Välimäki tapasi Ukrainan maavoimien johtoa ja kenttäkomentajia. Välimäki vastasi MTV Uutisten haastattelupyyntöön sähköpostin välityksellä.

– Ukrainassa maanpuolustus- ja taistelutahto ovat korkealla, ja heillä on taitavia sotilaita, jotka oppivat jokaisesta taistelusta. Olosuhteet rintamalla ovat vähintäänkin vaativat ja vaaralliset – luonnollisesti, Välimäki kirjoittaa.

Lännen apu suuressa arvossa

– He ymmärtävät valtioiden mittasuhteet, geopoliittiset asetelmat ja riskit, jotka liittyvät niin sanottuihin "etulinjan maiden" asemaan. Tukea he tarvitsevat, sitä he meiltä saavat ja myös arvostavat tukeamme. Matkani aikana ymmärrykseni Ukrainan maavoimien tarpeista syventyi entisestään, Välimäki jatkaa.