– On niin vaikeaa reflektoida elämäsi synkimpiä aikoja, mutta joskus sinun on tehtävä niin. Olin paskana. Olin pohjalla. Mutta en keksi tekosyitä. Käytökseni sillä videolla on anteeksiantamatonta. Otan täyden vastuun videolla nähtävistä teoistani, Combs sanoo videollaan.

CNN:n mukaan Combs on aiemmin kiistänyt Venturan syytöksen pahoinpitelystä. Marraskuussa 2023 Ventura haastoi Combsin oikeuteen fyysisestä hyväksikäytöstä, seksikaupasta ja raiskauksesta. Asia on nyttemmin soviteltu.

Combsia on syytetty viime vuosina muun muassa useista pahoinpitelyistä, raiskauksista ja ihmiskaupasta. Marraskuun 2023 jälkeen Combs on joutunut vastaamaan viiteen muuhun siviilikanteeseen, joissa räppäriä syytetään muun muassa seksuaalirikoksista. Hän itse on kiistänyt kaikki syytteet ja tapausten käsittely on edelleen kesken.