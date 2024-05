Cassie Ventura rikkoi hiljaisuutensa P. Diddyn pahoinpitelyvideoon liittyen

– Ylitsevuotava rakkaus on luonut nuoremmalle itselleni paikan, johon voin asettua ja jossa voin nyt tuntea olevani turvassa, mutta tämä on vasta alkua. Perheväkivalta on ongelma. Se hajotti minut joksikin, jollaiseksi en olis koskaan voinut uskoa tulevani. Kovan työn ansiosta voin tänä päivänä paremmin, mutta tulen aina toipumaan menneisyydestäni, Ventura kirjoittaa julkaisussaan.

Venturan pahoinpidellyttä Sean Combsia on syytetty viime vuosina muun muassa useista pahoinpitelyistä, raiskauksista ja ihmiskaupasta. Marraskuun 2023 jälkeen Combs on joutunut vastaamaan viiteen muuhun siviilikanteeseen, joissa räppäriä syytetään muun muassa seksuaalirikoksista. Hän itse on kiistänyt kaikki syytteet ja tapausten käsittely on edelleen kesken.