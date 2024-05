Järkyttävä video Sean ”Diddy” Combsista leviää – potkii tyttöystäväänsä hotellin käytävällä

Räppäri Sean ”Diddy” Combsia , 54, on syytetty viime vuosina muun muassa useista pahoinpitelyistä, raiskauksista ja ihmiskaupasta. Nyt CNN on julkaissut järkyttävän videon, jossa räppäri pahoinpitelee entistä tyttöystäväänsä Cassie Venturaa.

CNN:n julkaisema turvakameravideo on kuvattu vuonna 2016 Los Angelesissa sijaitsevassa hotellissa. Videolla Combs retuuttaa, potkii ja rahaa lattialla Venturaa.

CNN ei ole kertonut, kuinka se sai videon haltuunsa, mutta kanavan mukaan videon aitous on varmistettu.

Marraskuun 2023 jälkeen Combs on joutunut vastaamaan viiteen muuhun siviilikanteeseen, joissa räppäriä syytetään muun muassa seksuaalirikoksista. Hän itse on kiistänyt kaikki syytteet ja tapausten käsittely on edelleen kesken.