Ozzy Osbourne uskoo elinaikaansa olevan jäljellä parhaimmillaan 10 vuotta – viimeisin selkäleikkaus sekoitti tasapainon

–Se todella pysäytti minut. Toinen leikkaus meni rajusti pieleen ja jätti minut käytännössä raajarikkoiseksi. Luulin pääseväni juoksemaan toisen ja kolmannen leikkauksen jälkeen, mutta viimeisimmässä leikkauksessa he laittoivat sauvan selkääni. He löysivät kasvaimen yhdestä nikamasta, joten heidän piti kaivaa kaikki esiin. Se oli aika rankkaa, ja tasapainoni on täysin sekaisin, Osbourne kertoi.