Lähteet: Tällaiset olivat Ozzy Osbournen viimeiset hetket

Lähteet kertovat Daily Mailille, että Ozzy Osbourne kuoli perheensä Buckinghamshiressa sijaitsevassa kartanossa. Lähteiden mukaan rokkari kuoli aikaisemmin kuin tämän lähipiirissä oli osattu odottaa.

Rock-legenda Ozzy Osbourne menehtyi tiistaiaamuna 22. heinäkuuta. 76-vuotiaana kuolleen Osbournen perhe kertoi tiistai-iltana antamassaan tiedotteessa, että rokkari nukkui pois perheensä läsnäollessa sekä rakkauden ympäröimänä.

Väitetysti Osbournen lähipiiriin kuuluvat lähteet kertovat Daily Mail -lehdelle, että Osbourne kuoli perheensä Buckinghamshiressa sijaitsevassa kartanossa. Perhe hankki kartanon jo vuonna 1993, vaikka he asuivatkin vuosikymmenten ajan Los Angelesissa.

Lähteet väittävät, että Osbournen vaimo Sharon oli jo pitkään valmistellut kartanoa miehensä elämän viimeisiä aikoja varten.

– Ozzyn oli aina tarkoitus palata asumaan Britanniaan Buckinghamshireen. Siellä Sharon oli valmistellut kauan heidän perheensä kotia hänelle, lähde kertoo.

Ozzy Osbourne oli kuollessaan 76-vuotias.Copyright (c) 2025 Shutterstock Editorial. No use without permission.

Lue myös: Ozzy Osbourne on kuollut

Daily Mailin tietojen mukaan Osbournen lapsista ainakin Kelly, 40, ja Aimee, 41, viettivät viime viikolla paljon aikaa isänsä luona Buckinghamshiressa. Lähteet kertovat, että Osbournen lapset ovat kiitollisia saatuaan olla isänsä rinnalla tämän viimeisinä hetkinä.

Lähteiden mukaan rokkari kuoli aikaisemmin kuin tämän lähipiirissä oli osattu odottaa.

– Oli paljon toiveita, että hän olisi täällä paljon pidempään, mutta jossain vaiheessa pelättiin, ettei häntä saataisi Los Angelesista aiemmin tässä kuussa järjestettyyn konserttiin, lähde kertoo viitaten Osbournen parin viikon takaiseen esiintymiseen Black Sabbath -yhtyeen kanssa.

Osbourne sairasti Parkinsonin tautia, joka diagnosoitiin hänellä vuonna 2003. Hän ei pystynyt kävelemään ja kärsi viime vuosina useista terveydellisistä vaikeuksista.