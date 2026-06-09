Järjestö vaatii toimitusjohtajien palkoille ja osingoille ylärajoja.
Euroopan sata suurinta yritystä jakavat keskimäärin yli kaksi kolmasosaa voitoistaan osinkoina osakkeenomistajille. Tämä lisää eriarvoisuutta ja ohjaa varoja pois investoinneista, arvioi kansalaisjärjestö Oxfam.
Järjestö vaatii toimitusjohtajien palkoille ja osingoille ylärajoja. Sen mielestä toimitusjohtajien palkka tulisi rajata enintään 20-kertaiseksi työntekijöiden mediaanipalkkaan nähden.
Lisäksi osinkojen maksamista pitäisi rajoittaa, kunnes työntekijöille voidaan taata kohtuulliset palkat ja yrityksillä on käytössään kunnianhimoinen ilmastostrategia.