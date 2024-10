NHL-hankinta tiskiin: Colorado Avalanche saa uuden suomalaispelaajan

Kähkönen ei saanut pelata tällä kaudella Jetsissä. Hän on tahkonnut NHL:ää urallaan Minnesota Wildissa, San Jose Sharksissa ja New Jersey Devilsissä.

Kähkönen on torjunut kiekkoja Pohjois-Amerikassa kaudesta 2018–19 lähtien. NHL-otteluita on kertynyt vyölle sitä seuraavasta sesongista alkaen, kaikkiaan 139 runkosarjapeliä. Kähkösen NHL-uran torjuntaprosentti on 89,9.