Kyse on provosoinnista, tutkija toteaa.

Valtiovarainministeri, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra (ps.) ja hänen puolueensa pyrkivät normalisoimaan 612-kulkueen edustamat arvot ja käsitykset esimerkiksi Suomen historiasta, sanoo politiikan tutkija ja valtio-opin yliopistonlehtori Heino Nyyssönen Turun yliopistosta MTV Uutisille.

– Perussuomalaiset ja Riikka Purra (ps.) vähintään flirttailevat sen kysymyksen kanssa, mikä kulkueen luonne on, Nyyssönen sanoo puhelimitse.

– Tämä on kannatuksen ja poliittisen voiman hakemista. Pyritään normalisoimaan käytöstä, joka ei ollut ollenkaan hyväksyttyä kymmenen vuotta sitten, hän jatkaa.

Perussuomalaisten kansanedustajat Teemu Keskisarja ja Sheikki Laakso ovat ilmoittaneet jättävänsä Linnan juhlat välistä ja osallistuvansa 612-kulkueeseen. Keskisarja on ilmoitettu myös kulkueen yhdeksi puhujaksi.

– Kyse on jonkinasteisesta provosoinnista. Suomi on vapaa maa, mutta kansanedustaja joutuu miettimään, edistääkö hänen toimintansa niin sanotusti hyviä tapoja, Nyyssönen pohtii.

– Nyt ei ole riitaa vain pukeutumisesta eduskunnassa, vaan kysymys on politiikan pöytätavoista. Keskisarja haastaa monet suomalaiset, Nyyssönen jatkaa.

Vanha kikka ei mene läpi

612-kulkue on aiempina vuosina kerännyt kansallismielisiä ja äärioikeistolaisia tahoja marssille.

Purran mukaan kulkue on "kansallismielinen ja isänmaallisia arvoja korostava".

Purra myös kirjoitti kulkueen olevan "avoin ja poliittisesti sitoutumaton". Politiikan tutkija ei väitettä niele.

– Ei mene läpi. Meillä on ollut kautta historian erilaisia palokunta- ja laululiikkeitä, jotka ovat periaatteessa sitoutumattomia, Nyyssönen muistuttaa.

– Tämä on vanha kikka, jota käytetään. Itse määrittelevät yhdellä tavalla, mutta identiteetti on kahdenlainen. Aina ei riitä se, miten itse määrittelee itsensä vaan myös sillä on väliä, miten muut määrittelevät.

Orpo ei ole kommentoinut

Purra myöntää, että kulkueeseen on takavuosina osallistunut myös äärioikeistotoimijoita, kuten kielletyn Pohjoismaisen vastarintaliikkeen jäseniä ja uusnatseja.

– Perussuomalaiset ei millään tavalla hyväksy epädemokraattisia vaikutustapoja tai äärioikeistolaista toimintaa, Purra kirjoitti.

MTV Uutiset on yrittänyt tavoitella Purraa kommentoimaan asiaa puhelimitse.

Tutkija arvioi Purran viitanneen erityisesti väkivaltaiseen käytökseen, jota pidetään osana äärioikeustolaisuutta.

Vaikka Purra tuomitsisi väkivaltaisen toiminnan, se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö 612-kulkueella olisi väkivaltainen maine, Nyyssönen toteaa.

Perussuomalaisten kansanedustajien osallistumista kulkueeseen ovat kritisoineet muun muassa mepit Ville Niinistö (vihr.) ja Li Andersson (vas.).

Niinistö vaati, että edustajat olisi erotettava eduskuntaryhmästä, mikäli he osallistuvat kyseiseen kulkueeseen.

Politiikan tutkija Nyyssösen mukaan pääministeri Petteri Orpon (kok.) ulostulo asian suhteen olisi sikäli paikallaan, että hallitus on pyrkinyt pitämään esillä rasismin vastaista kampanjaansa.

MTV Uutiset on yrittänyt tavoitella pääministeri Orpoa.